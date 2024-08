Pallanuoto protesta Italia | prima l’inno girati di spalle poi i primi 4 minuti giocati con uno in meno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’dellavittima di un’ingiustizia arbitrale acclarata durante le Olimpiadi di Parigi. Nei quarti di finale contro l’Ungheria un evidente e plateale errore arbitrale ha costretto gli Azzurri di Campagna a giocare con uno uomo inper gli ultimi quattrodella partita. Una partita anche stoica del Settebello che in inferiorità numerica ha acciuffato il pareggio ma poi ha perso ai rigori. L’ha reagito nelle sedi istituzionali. Ha fatto ricorso, ha chiesto di rigiocare. “No, non si può fare” è la risposta che Campagna e i suoi si sono sentiti dire. E allora il ricorso al Tas. Nel frattempo però il torneo va avanti. Si deve giocare la semifinale per il quinto posto contro la Spagna. LanaL’,compatta, organizza la. Unavistosa, a tratti clamorosa e che lascia senza parole.