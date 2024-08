Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi venerdì 9 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Terzultimo giorno di gare alledi Parigi. L’Italia ha ancora fame di medaglie: ci prova subito Gregorio Paltrinieri, impegnato insieme a Domenico Acerenza nella 10 km di nuoto sulla Senna. La grande attesa è anche per Sofia Raffaeli:c’è la finale del concorso generale individuale di ginnastica ritmica. In finale è anche Chiara Pellacani, ultima speranza dei tuffi. Punta a vincere il bronzo l’Italia di pallavolo maschile nellana contro gli Stati Uniti. Infine, in serata lo show dell’atletica: la 4×100 azzurra con Marcell Jacobs punta a un podio adimpossibile. Da non perdere anche Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 10mila metri, dopo il bronzo sfiorato nei 5mila. Ecco tutti gliin: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le