Nico la Juventus preme Gonzalez con la valigia Prima però serve ’Gud’

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vigile attesa, non può che essere così in questo momento.e la Fiorentina si sono parlati nelle ultime ore. Confronti anche accesi tra i dirigenti gigliati e l’entourage del calciatore. I propositi di separazione sono comuni e restano tali, ma modi e tempi sono tutti da definire. Di certo c’è che sul tavolo di Daniele Pradè non è ancora arrivata un’offerta reale. La si attende dallapiù che da altri club e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare unabozza di proposta. Diversi i fronti aperti della Vecchia Signora, primo fra tutti quello relativo a Koopmeiners. Trattativa costosa che va di pari passo con l’interesse per il 10 viola. La Fiorentina aspetta, ma ha già comunicato al calciatore che fin quando non si sbloccherà la trattativa Gudmundsson non andrà da nessuna parte.