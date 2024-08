Morata si presenta al Milan e lancia la sfida | È stato bello eliminare l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024)oggi èto in conferenza stampa come nuovo giocatore del. L’attaccante spagnolo forse poco informato dei sei derby persi di fila dalla sua nuova squadra,un guanto dialricordando l’eliminazione in Champions League. CONFERENZA STAMPA – Alvarosicosì al: «Ringrazio il club, quando mi hanno chiamato Ibra, la dirigenza e l’allenatore sonosubito convinto: nessuna squadra mi ha voluto così. In questi anni ho avuto tante possibilità di tornare in Italia. Qui credono in me, io non ho ancora raggiunto il massimo nella mia carriera. Non posso promettere titoli ma che correrò come un cane. Vincere, voglio fare 50-60 gol. In questa squadra ci sono tanti ottimi calciatori che possono permetterci di siglare tante reti. Aello si respira una grande aria. Se sto qui è perché voglio portare la seconda stella.