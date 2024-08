Meno prestiti alle famiglie a giugno giù il tasso sui mutui in Italia ma resta il più alto d’Europa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Calano idelle banchee imprese, come anche ildei. Lo rivela Banknella pubblicazione mensile “Banche e moneta” e relativa a; per il settore privato sono scesi dell’1,6% su base annua, rispetto al -2% del mese precedente. Isono invece diminuiti dello 0,9% su base annua, rispetto al -1,0% registrato a maggio, mentre isocietà non finanziarie sono calati del 3,4% (-3,1% nel mese precedente). Per quanto riguarda iinvece, ilAnnuale Effettivo Globale (Taeg) suiper l’acquisto di abitazioni, inclusi i costi accessori, si è attestato al 4,02%, leggermente inferiore rispetto al 4,04% di maggio. Iaziende ene Prosegue quindi la contrazione del creditoimprese, iniziata i primi mesi del 2023 e costantemente in calo.