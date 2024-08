Mattarella ha promulgato il Ddl Nordio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 agosto 2024) 14.30 Il Presidente della Repubblica,, hail Disegno di leggeche riforma il Codice penale, il Codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario. Nel provvedimento, che reca una serie di misure in materia di giustizia figura,tra l'altro,la cancellazione del reato di abuso d'ufficio Il Dddl era stato approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 10 luglio. Iv e Azione votarono con la maggioranza.L'opposizione insorse.M5S gridò:"Vergogna".Cartelli di protesta Avs.