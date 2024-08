Malore in piscina comunale a Bibbiena | minore in gravi condizioni trasportato al Meyer

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Oggi presso ladi, alle ore 11:30, il 118 della Asl Tse è stato attivato in seguito a unche ha colpito unmentre si trovava in acqua. Immediatamente, le persone presenti sul posto hanno iniziato le manovre rianimatorie e hanno applicato il defibrillatore per cercare di stabilizzare ledel giovane. La situazione è apparsa subito critica, rendendo necessario l'intervento di numerosi mezzi di soccorso. Sul luogo sono accorse un'ambulanza infermierizzata di, l'elicottero Pegaso 1, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Il, le cuirestano preoccupanti, è statod'urgenza in codice 3 all'ospedale pediatricodi Firenze.