LIVE Italia-USA 0-1 volley Olimpiadi 2024 in DIRETTA | azzurri costretti alla rimonta

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Primo set USA. Attacco a segno di Defalco. Stati Uniti avanti di un set. 23-24 Mani fuori vincente trovato da Michieletto. 22-24 Contrattacco in diagonale perfetto di Anderson, ma i nostri ragazzi non chiudono più un attacco. 22-23 Scappa via il servizio di Lavia. 22-22 Spettacolare l’attacco in diagonale di Romanò. 21-22 Muro Holt a cancellare il primo tempo di Galassi. 21-21 Sulla riga l’attacco di Anderson. 21-20 Disastro di Defalco, gliringraziano. 20-20 Di un soffio out il servizio di Christenson. 19-20 Primo tempo a segno per Holt. 19-19 Pesta la linea dei 3 metri Anderson. Sospiro di sollievo. 18-19 Muro americano a disinnescare l’attacco di Romanò. 18-18 Mani fuori di Russell al termine di uno scambio prolungato. 18-17che chiamano il challenge, ed hanno ragione. Out il colpo di Russell.