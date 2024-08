Il ‘film’ dell’omicidio di Pierina a Rimini a caccia della ‘prova regina’ contro Dassilva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Via del Ciclamino si è trasformata in un set per una notte: le telecamere hanno infatti filmato a ripetizione le simulazioni di ciò che è avvenuto negli istanti dopo l’omicidio diPagani uccisa ail 3 ottobre scorso nei garage del condominio. Tutto questo per consentire agli investigatori di dare solidità allache ha portato all’arresto del 34enne senegalese vicino alla casavittima. Proseguono così ale indagini sulla morte78enne, per il cui omicidio si trova in carcere il 34enne Louis. Polizia scientifica e Squadra mobile hanno ricostruito la notte scorsa, con un nuovo sopralluogo, quanto avvenuto nei momenti dopo l'uccisione attraverso delle simulazioni video.