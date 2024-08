Il dolore di Iva Zanicchi per la morte del compagno Fausto Pinna

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il mondo dello spettacolo si stringe attorno alla cantante ed ex membro del Parlamento Europeo Iva, 84 anni, che ha perso il, scomparso all’età di 74 anni. I due erano legati sentimentalmente dal 1986., produttore musicale, era malato di tumore da diversi anni e la stessa Ivaaveva parlato della malttia dela Verissimo, nel 2020. La cantante ha spiegato che si sono accorti del problema di salute di, che ha descritto come un grande cuoco e sempre allegro e simpatico, durante il primo periodo di lockdown durante il COVID-19. “Mi sono accorta che non stava bene”, ha detto Iva, che in quel periodo è poi riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, “invece, si trattava di un tumore serio”.