House of the Dragon | Kit Harington spiega perché non guarderà mai la serie

(Di venerdì 9 agosto 2024)of the: Kitnonmai laKit, star di Il Trono di Spade, non ha intenzione di guardareof The, ma la sua decisione non ha nulla a che fare con quello che ha sentito dire sulla qualità dello show. L’attore, visto anche in Eternals, e che ha interpretato Jon Snow per otto stagioni delladrammatica fantasy della HBO, hato che semplicemente trova troppo difficile rivisitare il mondo di Westeros dopo aver trascorso così tanto tempo nello show originale. “Non riesco proprio a guardarlo“, ha dichiaratoa Variety. “Penso che, per me, è solo che ho passato troppo tempo lì. E auguro a tutti loro il meglio. Ho sentito che è meraviglioso e che sta andando molto bene. Ma non credo che guarderò mai quella, e non credo che guarderò ancora Game of Thrones per qualche anno“.