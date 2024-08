Forte calo delle vendite chiude il negozio di Chiara Ferragni a Milano

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024)ilmonomarca di. L’imprenditrice digitale non commenta, almeno per il momento, ma è assai probabile che a far abbassare le serrande sia stata la crisi diregistrata negli ultimi mesi in seguito al cosiddetto “Pandoro Gate”. Secondo il Corriere della Sera, da ieri, giovedì 8 agosto, le vetrine, gli scaffali e gli stand sono completamente vuoti, nello store da 120 metri quadrati in via Capelli, tra corso Como e piazza Gae Aulenti. Le voci di una imminente chiusura delerano iniziate a circolare a inizio estate. A darne notizia per primo era stato il settimanale Chi. Ora quel momento è arrivato. Inaugurato il 26 luglio 2017, l’esercizio è stato il primo monomarca del brand. Per sei anni ha rappresentato il fiore all’occhiello dell’impero economico dell’influencer. Adesso, però, le cose sono cambiate.