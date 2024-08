Denunciati per ricettazione in provincia di Latina | ordine di rimpatrio per due stranieri irregolari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Durante la giornata di ieri, gli agenti della squadra volante hanno denunciato due cittadiniper il reato di. I due individui sono stati fermati mentre circolavano in una zona pedonale a bordo di un motoveicolo di grossa cilindrata, il cui furto era stato denunciato lo scorso 21 luglio al Commissariato di Formia. Fuga e intervento delle forze dell’Alla vista della pattuglia, i due uomini hanno tentato di eludere i controlli imboccando una strada contromano, suscitando il sospetto degli agenti che li hanno subito inseguiti. Fermati e sottoposti a controllo, si sono mostrati insofferenti, confermando i sospetti degli agenti. Espulsione dal territorio nazionale Dopo essere stati identificati presso gli uffici, è emerso che i due soggetti erano privi di documenti regolari per il soggiorno in Italia.