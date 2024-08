Covid quintuplicati i casi in estate l’appello di Oms Europa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 9 agosto 2024), Omslancia: “in ondata estiva”, le raccomandazioni per affrontare questa ondata L’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’ha lanciato un allarme riguardante un significativo aumento deidi-19 durante l’ondata estiva. Diverse nazioni del continente hanno segnalato una crescita esponenziale del numero di contagiati nelle ultime settimane. Questo incremento rappresenta un promemoria importante: nonostante il-19 possa sembrare un ricordo lontano per molti, il virus continua a circolare e a rappresentare una minaccia. Aumento importante deidi– notizie.comDi fronte a questa situazione, l’Omssuggerisce alcune misure precauzionali da adottare per ridurre il rischio di infezione.