Clamorosa protesta del Settebello contro gli arbitri delle Olimpiadi | girati di spalle durante l’inno – Video

(Di venerdì 9 agosto 2024)delprima della finale del 5°-6° posto del torneo di pallanuoto maschile alledi Parigi. Gli azzurri, che si sono visti respingere il ricorso al Tasle decisioni arbitrali di Italia-Ungheria,l’esecuzione delnazionale hanno voltato leagliin segno didopo quanto accaduto. Non solo: gli azzurri hanno giocato volutamente per quattro minuti in inferiorità numerica, con un giocatore che si è disinteressato sistematicamente dell’azione, rinunciando anche ad attaccare.quei minuti la Spagna si è portata avanti 3-0.