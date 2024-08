Chiara Consonni scoppia di felicità | Ringrazio Vittoria Guazzini | è stata una Madison corsa insieme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un oro inatteso ma vinto con pieno merito all’interno del velodromo del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024.si prendono unaincredibile nellafemminile, al termine di una gara animata dall’azione delle azzurre che hanno guadagnato un giro e 20 punti nel momento decisivo della competizione. Intervista a caldo dai microfoni di Rai Sport,ha detto: “Non ho parole, non so cosa dire. Devo ringraziare. Nella prima parte di gara ci siamo un po’ perse, poi nella seconda parte ci siamo ritrovate e alla fineè riuscita a colmare anche qualcosa che a me mancava”. Poi ha aggiunto, rimarcando il forte senso di coesione con la sua compagna di squadra: “D’altronde, come il quartetto si fa in quattro, anche lasi fa in due. Non potrei chiedere di meglio”.