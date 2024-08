Chi veste le royal? Tutte le stylist dietro i look delle reali più fashion

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Con tutti gli impegni formali, cene di stato, eventie incontri di lavoro, come fanno lea non sbagliare mai un? Chilele loro mise impeccabili si celano le sagge visione dispecializzate nell’abbigliamento reale, capaci di proporreche siano moderni ma al contempo impeccabili. Da Kate Middleton a Letizia di Spagna passando per ledi tutto il mondo, ecco chi sono leche studiano i loro. E chi, invece, preferisce fare da sé. Natasha Archer per Kate Middleton Natasha Archer, affettuosamente chiamata “Tash”, è ladi Kate Middleton da dieci anni. Ha iniziato come assistente personale nel 2007, diventando consulente d’immagine nel 2014.