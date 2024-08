Calcio Pellegrini | Roma devi tornare in champions

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 agosto 2024) “È ora diin. Dovbyk mi ricorda Vieri. Con Mourinho ho chiarito dopo averci parlato.” Il capitano dellafa il punto parlando a Il Messaggero e si esprime sui Friedkin. “C’è solo lanei loro pensieri. A me non piace fare il furbetto, non lo sono mai stato. Ricordo però una delle prime volte che li incontrai. Mi sembrava di interloquire con gente di Testaccio: c’era solo lanei loro pensieri”. L’obiettivo stagionale della? “La, è ora di tornarci. È il nostro obiettivo. La società ha investito tanto”. Aggiornamento ore 7,39 Quale sarebbe il sogno di? “Modellare la mentalità che c’è a. Non accontentarsi quando le cose vanno bene e non deprimersi quando vanno male. Un sogno poi l’ho realizzato, è stato vincere un trofeo. Ora ne voglio un altro”. Aggiornamento ore 10.33 E infine un passaggio su Dovbyk, il nuovo acquisto.