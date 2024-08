Calcio a 5 di Serie C1 Vigor colpo di coda | ecco Fedeli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)diper laFucecchio a meno di venti giorni dall’inizio della preparazione per il prossimo campionato regionale diC1. La società fucecchiese porta infatti alla corte di coach Poli il difensore classe 2000 Raul, reduce da una stagione inA2 Elite con il Futsal Pistoia dove ha collezionato 19 presenze. Cresciuto nelle giovanili del Montecalvoli, con cui ha esordito anche inB, il neoiano ha già accumulato una buona esperienza in una C1 di vertice con il Futsal Pontedera. Lascia invece, per motivi lavorativi, il laterale Mattia Mani (classe 2000). Conferme importanti anche per quanto riguarda lo staff tecnico, con Christian Perussato che sarà ancora il preparatore dei portieri ma verrà tesserato pure come terzo portiere in rosa.