Blitz dei vigili sul Metromare | 30 identificati denunciato un ladro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Agenti e unità cinofile sul. Non si tratta di un’azione a spot, ma di un vero e proprio servizio mirato che la polizia locale sta eseguendo da tempo, per sgomberare le fermate e il mezzo da spacciatori segnalati più volte in passato sulla tratta del. La polizia locale di Riccione nella serata di mercoledì ha svolto l’attività di controllo del territorio in particolare nelle aree centrali, meta di arrivo e ritrovo di tanti ragazzi arrivati anche per i concerti in piazzale Roma. Parte dei controlli si è svolta sul. È stato a bordo del mezzo e alle fermate che gli agenti hanno controllato oltre 30 persone. Durante un controllo gli agenti hanno notato una persona che, all’arrivo del, ha visto le divise ed evitato di salire a bordo cercando di allontanarsi velocemente. L’uomo è stato intercettato e controllato.