Bisogna parlare di Maysoon Majidi fuggita dal regime iraniano e incarcerata in Italia

(Di venerdì 9 agosto 2024) La 27enne attivista per i diritti umani curda, artista e regista, si trova al centro di una battaglia disperata per la libertà. Originaria di Sanandaj, nel Kurdistanha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti delle donne e delle minoranze oppresse in Iran. La sua determinazione e fedeltà alla causa l’hanno portata a scontrarsi con le autorità iraniane, che hanno reagito con durezza, costringendola a fuggire dal Paese per cercare asilo in Europa.è stata però arrestata al confineno il 31 dicembre 2023, dopo un lungo e pericoloso viaggio che l’ha portata dalla regione autonoma curda all’, passando per la Turchia. Da allora, è detenuta nella prigione di Castrovillari (Calabria) accusata – secondo molte persone e Ong ingiustamente – di essere una ‘scafista’ coinvolta nel traffico di esseri umani.