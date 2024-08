Avy Kaufman ricorda la scelta di Dakota Fanning per Ripley | Era meravigliosa ed è stata brillante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024) La celebre direttrice di casting ha raccontato alcune delle scelte più importanti della sua carriera. Al grande pubblico il suo nome potrebbe non dire nulla ma a Hollywood Avyè un'autentica leggenda, una delle più importanti direttrici di casting all'interno dell'industria cinematografica e televisiva. Nel corso di un'intervista a Variety,hato alcuni lavori della sua carriera. Daa Vita di Pi, da Omicidio a Easttown a Lincoln,ha ripercorso parecchie tappe eto anche le difficoltà incontrate per arrivare alla costruzione di cast che hanno fatto la fortuna di film e serie tv. Scelte di cast In particolare, Avyhato di aver dovuto insistere parecchio per avere Evan