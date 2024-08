Atletica Noah Lyles non correrà la finale della staffetta 4×100 | Sono l’uomo più veloce del tuo mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Oro nei 100, bronzo nei 200. Va in archivio con questo bilancio il percorso olimpico diai Giochi di Parigi 2024. Il fenomeno statunitense, reduce da un lieve malore accusato dopo ladi ieri sera sul mezzo giro di pista, ha infatti annunciato sui social che – con ogni probabilità – non disputerà altre competizioni nel prosieguorassegna a cinque cerchi. “Per prima cosa voglio ringraziare Dio per avermi fatto superare tutte queste Olimpiadi! In secondo luogo voglio congratularmi con Tebogo, Bednarek e tutti gli altri in una straordinariaolimpica dei 200 metri. Infine voglio ringraziare tutti per i messaggi di sostegno. Credo che questa sarà la fine delle mie Olimpiadi del 2024“, scrive. “Nonle Olimpiadi che sognavo, ma mi hanno lasciato tanta gioia nel cuore. Spero che lo spettacolo sia piaciuto a tutti.