A che ora è la finale individuale con Raffaeli e Baldassarri oggi in tv? Orario ginnastica ritmica Parigi 2024

(Di venerdì 9 agosto 2024) A che ora è ladicon Sofiae Milenaalle Olimpiadi diin tv? È tutto pronto per l’atto conclusivo, dopo che le due azzurre hanno dato spettacolo nella fase di qualificazione: in particolare,ha strappato il pass con il punteggio migliore (139.100), davanti alla campionessa del mondo in carica Darja Varfolomeev (136.850)., invece, ha ottenuto il nono piazzamento (129.250), precedendo anche la campionessa europea in carica, Stiliana Nikolova, eliminata con 127.700 punti. Per la prima volta, due individualiste azzurre accedono allaolimpica: u appuntamento con la storia, dunque, tutto da seguire. Il via alla prova è in programma alle ore 14:30 di quest’, venerdì 9 agosto.