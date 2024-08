A caccia dell’impennata Il turismo aumenta i giri dopo un luglio discreto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilsulla Montagna pistoiese si prepara a decollare nel mese di agosto. Almeno è questa la speranza degli albergatori che, fino ad oggi, hanno fatto i conti con una stagione sufficiente, ma non da tutto esaurito. Adesso però, il grande caldo avvertito nelle città, unito alle ferie che arrivano per molti, può dare la spinta. È quello che emerge dall’ultimo report di Confcommercio sulla situazione del settore, raccontata direttamente dalle strutture. "La stagione è partita – dice Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – e il caldo che si fa sentire nelle città ci aiuta, perché in molti sono in cerca di refrigerio. Questo, per il momento, ha determinato richieste specialmente per i weekend, ma adesso che stanno iniziando le ferie per molti, arrivano anche prenotazioni infrasettimanali.