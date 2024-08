Zes De Luca | Bene la nomina di Giosy Romano a coordinatore ma le incognite rimangono

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladell’avvocato Giosidella Zes Unica del Mezzogiorno “e’ il riconoscimento all’importante lavoro da lui fatto nella gestione della Zes della Campania. Ci auguriamo che la, anche grazie alla sua esperienza, possa consentire di superare per quanto possibile forme di burocratizzazione centralistica e accelerare gli investimenti”. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Campania. Per Vincenzo De, tuttavia, “in piedi lerelative alla quantita’ di risorse utilizzabili, alle disponibilita’ complessive per il credito d’imposta e alla cumulabilita’ dei diversi incentivi delle imprese che investono nel Sud”.