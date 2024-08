Volo in aeroambulanza Valerio Bianchi rientra in Italia 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - Con un, pagato dai genitori, e non più con undi Stato,ha fatto il rientro a Roma la sera di mercoledì 8 agosto. Il ragazzo, 22enne di Marino, Comune dei Castelli romani, era in vacanza a Zante, isola della Grecia, quando ha avuto un incidente con il quad ed è caduto in un dirupo. Portato in ospedale, l'Agios Savvas di Atene, era poi finito in coma per i gravi traumi riportati. Ieri Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si era detto pronto a firmare l'autorizzazione aldi Stato per il trasporto del ragazzo ma solo se i medici ellenici avessero attestato la possibilità che potesse essere imbarcato in tutta sicurezza su un aereo. In assenza di una dichiarazione di trasportabilità, ildi Stato è poi sfumato.