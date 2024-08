Vinesh Vinesh annuncia il ritiro dopo l’esclusione alle Olimpiadi | La lotta ha vinto io ho perso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si chiude in modo davvero triste la carriera diPhogat. Latrice indiana chiacchieratissima nelle ultime oreessere stata squalificata dalla finale per l’oro diliberadi Parigi 2024 per un eccesso di peso di 100 grammi, hato ilcompetizioni. La notizia è emersa oggi, giovedì 8 agosto, mentre l’atleta si trova ancora ricoverata in ospedale a causa del forte stress subito., in lizza nella categoria -50kg, aveva staccato il pass per l’ultimo atto, dove era attesa per la sfida con la statunitense Sarah Hildebrandt valida per il titolo olimpico. Tuttavia nelle operazioni peso effettuate nelle ore precedenti alla finale l’indiana è risultata al di sopra della soglia consentita, fattore che ne ha determinato