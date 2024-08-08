Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18:45 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON Roma DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO, INFATTI, CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA APPIA ALLA LAURENTINA E PROSEGUENDO TRAFFICO INTENSO IN USCITA SU VIA PONTINA A CAUSA DELL’INCENDIO SU VIA PONTINA SOTTO IL PONTE DEL RACCORDO. CI SONO QUINDI CODE SULLA STESSA VIA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI DA VIA COLOMBO E DA TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLE AUTOSTRADE PERCHÉ IN A1 Roma NAPOLI, È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE. RESTANO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI SULLA A24 Roma TERAMO, PER LAVORI, CI SONO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18:15 - 20 DI FELICE CLAUDIO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: IN A1 ROMA NAPOLI, È STATO SPENTO L’INCENDIO TRA L’A24 E ROMA SUD, TRAFFICO SCORREVOLE FINO A VALMONTONE, QUI POI SI STA IN CODA VERSO NAPOLI PER UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI 4 VEICOLI. ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE ATTIVO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO SCORREVOLE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 120 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA -NAPOLI VIA CASSINO DA CLAUDIO DI FELICE E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2024 ORE 17. Servizio fornito da Astral. ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE ATTIVO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO SCORREVOLE TRA TIVOLI TERME E ALBUCICONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 120 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA -NAPOLI VIA CASSINO DA CLAUDIO DI FELICE E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 17:15 - 30 SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. IT E SU I NOSTRI CANALI SOCIAL DA CLAUDIO DI FELICE E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ASTRALSPA. romadailynews
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