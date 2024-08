Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)DEL 8 AGOSTOORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CONDIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO, INFATTI, CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA APPIA ALLA LAURENTINA E PROSEGUENDO TRAFFICO INTENSO IN USCITA SU VIA PONTINA A CAUSA DELL’INCENDIO SU VIA PONTINA SOTTO IL PONTE DEL RACCORDO. CI SONO QUINDI CODE SULLA STESSA VIA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI DA VIA COLOMBO E DA TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLE AUTOSTRADE PERCHÉ IN A1NAPOLI, È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE. RESTANO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELLA DIRAMAZIONESUD VERSO NAPOLI SULLA A24TERAMO, PER LAVORI, CI SONO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO.