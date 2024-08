Tragedia in vacanza Valerio finisce in coma | l’incidente in Grecia e l’incubo del rientro in Italia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)in, 22enne torna a casa inBianchi, studente di Biologia alla Sapienza con la passione per la palestra, aveva deciso di passare le vacanze estive in, a Zante. Nella nota località turistica il giovane ha affittato un quad, ma il primo agosto scorso ha avuto un brutto incidente ed è stato ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale Agios Savvas di Atene. La mamma di, Ilaria De Paolis, ha chiesto al governono di far rientrare il figlio con un volo di Stato perché il trasporto in, sedato e intubato sarebbe costato intorno ai 21mila euro. Per l’attivazione del protocollo col volo di Stato è necessario che ci sia pericolo di vita.