Traffico Roma del 08-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Luceverdementovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare maggiormente presente senza difficoltà di rilievo lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazioneSud Maggiore attenzione sul trattoNapoli della A1 dove a causa di un incidente non si escludono difficoltà per chi viaggia tra la diramazioneSud Colleferro verso il capoluogo Campano tutto regolare sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est per lavori di manutenzione siamo ora su viale dello Scalo di San Lorenzo chiusa la corsia preferenziale su tutti e due i sensi di marcia ma unicamente dalle 20:53 in prossimità della Helios segnaliamo la riapertura di via Michele Pironti i lavori proseguono comunque e si transita tramite il restringimento di carreggiata Per quanto riguarda la metropolitana Pro per lavori la chiusura delle stazioni di spagna e ...