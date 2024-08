Taylor Swift nel mirino dei terroristi islamici | due arresti Annullati i 3 concerti di Vienna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) La notizia del giorno negli Stati Uniti, che campeggia in apertura di tutti i siti di news, arriva dae riguarda la celeberrima pop star. Gli organizzatori dei tredella cantante americana, previsti questa settimana dall’8 agosto al 10 agosto a, hanno infatti annunciato l’annullamento degli show sulla scia dell’allarme attentatici che ha portato all’arresto di due persone, una delle quali affiliata all’Isis. “Dopo la conferma da parte delle autorità di un attaccoco pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i treallo stadio Ernst Happel per la sicurezza di tutti”, hanno spiegato gli organizzatori Barracuda Music su Instagram, aggiungendo che ai fan – si calcola siano almeno 65 mila – sarà rimborsato il biglietto.