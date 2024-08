Successioni semplificate dichiarazione online e agevolazioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il sistema dellecambia e viene notevolmente semplificato. È stato dato il via libera alle nuove procedure di calcolo e liquidazione, relative alle imposte di registro, donazione e, come detto, successione. Un totale rifacimento da parte del governo, che con l’ok definitivo al decreto delegato sulle imposte indirette, aziona delle modifiche sul quadro delle regolamentazioni sui trasferimenti d’azienda in famiglia. Al tempo stesso, l’attenzione è rivolta anche alla tassazione dei trust, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025. Giovani agevolati Uno dei punti più interessanti del programma d’azione del governo di Giorgia Meloni sotto questo aspetto, è di certo l’agevolazione garantita ai contribuenti che non abbiano ancora superato i 26 anni d’età.