Storica pallavolo femminile | è finale! Venerdì alla caccia medaglie con 4×100 Paltrinieri e Pellacani

(Di giovedì 8 agosto 2024) 3-0Serbia, 3-0Turchia. Lascrive la storia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dominando un’altra partita senza concedere nemmeno un set alle avversarie conquista una meritatissima: sabato si giocherà per la prima volta una partita per l’oro. La sfida sarà contro gli Stati Uniti, che hanno battuto il Brasile, mentre le azzurre come detto hanno steso la Turchia, tra le favorite del torneo con coach Santarelli, tecnico pigliatutto dell’Imoco Conegliano. Gara per il bronzo dalle 16 di giovedì invece per lamaschile, contro gli Stati Uniti. Dopo la batosta subita contro i padroni di casa toccherà reagire, a capitan Giannelli e compagni, per evitare l’ennesimo legno della spedizione.