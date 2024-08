Sonos | funzione TV Audio Swap ora disponibile per le cuffie Ace

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha mantenuto la promessa di espandere la funzionalità di scambioTV per le sue nuoveAce, lanciate a giugno I proprietari delleAce possono ora scambiare l’con le soundbar Ray e entrambe le generazioni di Beam, oltre alla già supportata Arc. La, denominata “TV”, permette agli utenti di passare l’dal televisore allesemplicemente premendo il tasto del contenuto sulla coppa auricolare destra delle Ace. In alternativa, lo stesso risultato può essere ottenuto attraverso l’app. Dopo l’aggiornamento rilasciato oggi, laè orasia su iOS che su Android. Una caratteristica particolarmente apprezzata è il supporto all’spaziale con Dolby Atmos, che offre un’esperienza immersiva, facendo sentire l’utente “al centro dell’azione“, come ha dichiarato un portavoce di