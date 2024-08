Riforme e critiche il punto su maggioranza e opposizione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Giustizia, Piano Mattei, credito di imposta, commissario Ue: questi i temi pre pausa estiva che saranno verosimilmente anche il piatto forte nel giorno in cui la premier tornerà dalle vacanze. Unsu ciò che porta a casa il governo, sui dossier ancora irrisolti e sugli auspici di. QuiIn primo piano il ddl carceri, su cui Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, mette l’accento sul fatto che il governo a differenza del passato, “nei primi 20 mesi ha assunto più di 6 mila agenti di polizia penitenziaria di cui 2000 fuori turn over, il che significa nuove risorse”. La premier intervistata da Chi sottolinea il passaggio delleattese da anni, come premierato, autonomia, giustizia, fisco:contro cui chi “vuole conservare lo status quo sta mettendo in campo un’feroce”.