Parigi 2024 tuffi | Pellacani in finale nel trampolino 3 metri femminile fuori Bertocchi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Agrodolce la semideldialle Olimpiadi diper l’Italia. Chiaraed Elenahanno infatti disputato due gare diametralmente opposte, una sempre nelle posizioni di vertice, l’altra invece costantemente nei bassifondi della classifica.ha inaugurato la gara con un tuffo da 61.50, per poi sfoggiarne due da rispettivamente 67.50 e 69.00 grazie ai quali si è piazzata in seconda posizione, alle spalle della sola cinese Chen. Superiore ai 60 punti anche il quarto tuffo (63.00), grazie al quale ha messo in ghiaccio la qualificazione alla fine, poi blindata con un altro tuffo da 63 punti. Alla fine ha chiuso terza con 324.75, alle spalle della cinese Chen (360.85) e dell’australiana Keeney (334.70), ma davanti all’altra cinese Chang (320.15).