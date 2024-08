Parigi 2024 Taddeucci | Fino a un mese fa ero fuori dai Giochi è stato bellissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “È incredibile,a unfa erodai. Non pensavo di prendere una medaglia, è, quando ho toccato non ci credevo ancora”. In lacrime, l’azzurra Ginevra, racconta le sue emozioni dopo la conquista della medaglia di bronzo nella 10 km di fondo alle Olimpiadi di. “Dopo Doha, dove non ero riuscita a conquistare il pass olimpico, è stata dura – ha detto ancora-, devo ringraziare il mio fidanzato che mi èvicino dedico a lui e ai miei genitori la medaglia. Io non mi sono mai adagiata. Ho dovuto andare contro tante cose, ho fatto di tutto per guadagnarmi il pass”. Una buona prestazione anche per l’altra nostra portacolori, Giulia Gabbrielleschi: “Dedico questo sesto posto, che può non sembrare tanto ma per me e la mia famiglia è tantissimo, alla mia nonna che è mancata lunedì quando ero già qui.