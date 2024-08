Mostro di Firenze spunta un dna ignoto Chi vuole riaprire il caso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si riapre ildeldi? In un Paese in cui i processi non finiscono mai, basti pensare agli ultimi avvenimenti dalla Strage di Erba alle vicende di Marco Pantani, la presunta scoperta di un Dnasui corpi delle vittime di tre omicidi delche terrorizzò la Toscana tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80 potrebbe far emergere nuove evidenze. Per quei tragici fatti furono condannati Mario Vanni e Giancarlo Lotti, i "compagni di merende", mentre Pietro Pacciani, condannato in primo grado e assolto in secondo, morì prima di essere sottoposto a un nuovo processo di appello dopo l'annullamento della sentenza di assoluzione da parte della Cassazione.