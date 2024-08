Monza a fuoco una palazzina di quattro piani del centro storico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Incendio di un tetto in corso in una casa di via Manzoni, a ridosso del. Squadre del Comando die Brianza stanno intervenendo proprio in questi minuti, nella serata di giovedì 8 agosto, per un incendio che sta interessando una parte di tetto di un edificio residenziale di 4. Le squadre in posto stanno lavorando per limitare l'incendio all'intera copertura. Sul posto sono intervenute due autopompe, un'autobotte, un'autoscala, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia. Sul posto personale dell’AREU con le ambulanze. Allo stato attuale risulta un ferito, trasportato in codice verde all’ospedale.