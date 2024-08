Messina | gamba ingessata con il cartone in campo anche i carabinieri del Nas**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Palermo, 8 ago. (Adnkronos) -del Nas, come apprende l'Adnkronos, stanno indagando sulla vicenda che ha visto protagonista un trentenne a cui, al Pronto soccorso dell'ospedale di Patti (Messina), dopo una frattura, è stata è stata immobilizzata lacon il, dal momento che i presidi monouso non erano presenti nel deposito dell'ospedale. Idel Nas lavorano in stretta collaborazione con la Procura di Patti che ha aperto un fascicolo, al momento modello 45, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati. Ieri è stata ascoltata per diverse ore, davanti alla commissione ispettiva regionale nominata dall'assessore alla Salute Giovanna Volo, la dottoressa del Pronto Soccorso di Patti che, una settimana fa, aveva seguito il paziente, il 30enne Elia Natoli.