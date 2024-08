L’Onu ha avuto 18 anni per disarmare Hezbollah ma naturalmente ha fallito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Centinaia di missili e razzi sorvolano dal Libano verso Israele, e i milletrecento militari della missione Unifil del, invece di fermare chi li lancia – questa è la loro missione –, si coprono le orecchie e fuggono nei bunker senza far nulla per fermare la guerra. Nulla peraltro hanno fatto negli ultimi diciotto, perché la loro missione è fallita: dovevano, ma grazie all’ignavia del, il Partito di Dio si è armato cento volte tanto. Così si consumerà la vendetta iraniana per l’uccisione di Ismail Haniyeh che si scatenerà contro Israele col di più dello scherno, perché passerà sopra la testa dei militari delle Nazioni Unite che avrebbero dovuto impedirla. Un fallimento del, l’ennesimo, totale. Il quadro è chiaro: l’Iran, attraverso, bombarda daIsraele, provocando vittime e d