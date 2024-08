LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco i quarti speed con Zurloni Moroni e Rogora fuori dalla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

12:05 Nulla da fare dunque per Camilla, dodicesima con 100.1, mentre Lauraha chiuso al 18° posto. Ora circa 25 minuti di pausa per noi, poi torneremo per lascritta delle fasi finali dellocon Matteo. A tra! 12:03 LE 8 QUALIFICATE: 1-Janja Garnbret (SLO) 195.7 punti 2-Jessica Pilz (AUT) 156.9 3-Brooke Raboutou (USA) 155.8 4-Ai Mori (JPN) 150.1 5-Oriane Bertone (FRA) 129.6 6-Oceania Mackenzie (AUS) 124.7 7-Erin McNeice (GBR) 123.7 8-Chaeyhun Seo (KOR) 116.3 12:01 Peccato! Sfiora il top Garnbret, ma che campionessa amici di OA Sport. Qualificazione dominata con un totale di 195.7slovena. 11:59 Raggiunto già l'obiettivo qualificazione da Garnbret, che vorrà ora sicuramente deliziare il pubblico con una prova delle sue.