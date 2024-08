L’estate è la stagione dell’amore? Ma che ne so sono divorziata!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 8 agosto 2024) Divertente siparietto questa mattina in diretta su Canale 5 a Morning News. Protagoniste l’inviata del programma condotto da Dario Maltese, Benedetta Armellin, e una delle bagnanti di San Benedetto del Tronto. L’inviata è nella spiaggia marchigiana a domandare sesia effettivamente la. E chi, meglio di una signora distesa a prendere il sole insieme al proprio compagno, può rispondere e soprattutto confermare la romantica tesi? Signora, lei cosa ne pensa, del? E’ vero che è la? chiede la Armellin. La risposta della signora è da applausi: Ma che ne so,! Risate in studio, dove Patrizia Groppelli – in collegamento – ironizza (mica tanto) sul tema: Questa è ladelle corna, mica degli innamoramenti.