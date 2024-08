L’attacco al governo | Un’altra vita spezzata ma la destra sostiene che va tutto bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Quattro suicidi in sette mesi. L’ultimo poche ore dopo che ilsi è nuovamente rifiutato di prendere un impegno per uscire da una situazione emergenziale che la città di Prato - dalla Camera penale ai sindacati, dalle forze dell’ordine al personale che ci lavora - aveva definito di crisi e non più sostenibile". E’di Marco Furfaro, deputato eletto nel collegio pratese e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, alla notizia del suicidio avvenuto ieri alla Dogaia dove un detenuto di 35 anni si è tolto lamentre si trovava in isolamento.