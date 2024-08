Italia le zone in cui è vietato fare il bagno per l’escherichia coli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il divieto di balneazione in alcune aree di Follonica, provincia di Grosseto, resterà in vigore per altre 24-48 ore. Questa misura, adottata a scopo precauzionale, è stata necessaria a seguito delle analisi condotte dall'Arpat, che hanno rilevato livelli elevati di batteri fecali, in particolare "enterococchi intestinali", nell'acqua. Il risultato della qualità dell'acqua Il sindaco Matteo Buoncristiani ha aggiornato la comunità sulla situazione durante la seduta odierna del consiglio comunale. I campionamenti, effettuati il 5 agosto, hanno mostrato risultati sfavorevoli, e bisognerà attendere altri due giorni per avere gli esiti dei nuovi controlli. "Abbiamo ricevuto comunicazione da Arpat", ha spiegato Buoncristiani, "che ha riportato un risultato negativo sulla qualità dell'acqua.