Intervista a ChatGpt | Non sostituirò la mente umana per ora

(Di giovedì 8 agosto 2024) Intelligenza robotica contro intelligenza naturale? Nella nostrala protagonista della copertina di Panorama risponde anche a questo. E offre spunti importanti - come pure inquietanti. È la «diva» del momento. Protagonista di film, serie tv e libri, l’intelligenza artificiale ha un successo straordinario. E Panorama ha deciso di sapere la sua versione,ndola. Lo ha fatto ponendo alcune domande a, il più noto programma per interagire con l’IA (o AI, come la definisce lei derivandola dall’inglese Artificial Intelligence). Un gioco, natural. Che però rivela quantoe i suoi simili siano strumenti straordinari, veloci, potenti e anche inquietanti da un punto di vista etico, vista la loro capacità di articolare concetti complessi basati non sempre su informazioni corrette.