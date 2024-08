Imparare un mestiere | Solo così gli ex reclusi possono cambiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Formazione e inserimento lavorativo, sostegno socio-psicologico e cultura. Sono tre i fronti in cui anche il Comune di Monza è impegnato per cercare di migliorare le condizioni di vita dei detenuti. "Oggi l’urgenza è l’inserimento lavorativo – spiega Egidio Riva, assessore al Welfare e alla Salute –. Stiamo sottoscrivendo un protocollo con Provincia, Afol e casa circondariale per cercare di trovare lavoro ai detenuti una volta liberi. Le iniziative non mancano, ma ora occorre coordinarle meglio, potenziando lo Sportello lavoro del Comune". "Si stanno muovendo progetti interessanti – prosegue l’assessore – come quello dell’Università Statale di Milano per potenziare le serre all’interno della casa circondariale, o ancora nuovi corsi di formazione con aziende prestigiose della Brianza. Questo è un momento storico in cui le acque si stanno muovendo.