Furto in appartamento sventato dalla Polizia giovane in manette

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Avellino, nella notte del 6 agosto, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di ventisette anni, residente a Contrada,che si era introdotto in unin pieno centro città. In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti notavano, nei pressi di Viale Italia, la finestra di unsito al piano rialzato con un listello della persiana divelto ed il vetro rotto. A seguito di una perlustrazione, dall’esterno i poliziotti scorgevano una persona dentro l’abitazione che si nascondeva dietro le tende.