Francia-Germania oggi in tv orario semifinale basket Olimpiadi 2024 | programma streaming dove vederla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)contro, i padroni di casa contro i Campioni del Mondo, le grandi speranze del pubblico di Parigi-Bercy e coloro che vogliono far capire che in cima al globo non ci sono arrivati per caso. La primadelledi Parigiracconta questi e altri temi. I transalpini, contro molti pronostici, sono riusciti a battere il Canada nel loro quarto di finale. I segreti: la capacità di Vincent Collet di stravolgere il roster, togliere l’accoppiata Wembanyama-Gobert dallo stare in campo assieme e dare tanta fiducia, ben ripagata da Matthias Lessort. Ma anche un Canada che, come si è scoperto poi, è stato eroso dalle gelosie e dai problemi interni. Quanto alla, meno guai con la Grecia, regolata nonostante una partitail piano gara era stato quello ellenico.